Bendy in Nightmare Run, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı bir mobil koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Benzerlerinden farklı bir temaya sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ediyor ve reflekslerinizi sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir sonsuz koşu oyunu olan Bendy in Nightmare Run, silahları toplayıp düşmanlarla mücadele edip yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Aksiyon ve macera dolu bir atmosfere sahip olan oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de sınayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Benzersiz atmosferiyle de sürükleyici bir ortamda geçen oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı kostümleri de kuşanabileceğiniz Bendy in Nightmare Run oyunu sizleri bekliyor.

Bendy in Nightmare Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.