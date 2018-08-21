İndir 44.00 MB
Bendy in Nightmare Run 1.0.2800 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Bendy in Nightmare Run - Android için Sonsuz Koşu Oyunu

Bendy in Nightmare Run

1.0.2800
Android
Bendy in Nightmare Run
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Bendy in Nightmare Run 1 - 1
Bendy in Nightmare Run 2 - 2
Bendy in Nightmare Run 3 - 3
Bendy in Nightmare Run 4 - 4
Bendy in Nightmare Run 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika zaman geçirebileceğiniz bir mobil koşu oyunu

Bendy in Nightmare Run, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı bir mobil koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Benzerlerinden farklı bir temaya sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ediyor ve reflekslerinizi sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir sonsuz koşu oyunu olan Bendy in Nightmare Run, silahları toplayıp düşmanlarla mücadele edip yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Aksiyon ve macera dolu bir atmosfere sahip olan oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de sınayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Benzersiz atmosferiyle de sürükleyici bir ortamda geçen oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı kostümleri de kuşanabileceğiniz Bendy in Nightmare Run oyunu sizleri bekliyor.

Bendy in Nightmare Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR