Onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek nefes kesen beyblade savaşlarına katılabileceğiniz ve rakiplerinizi yenerek adınızı üst sıralara yazdırabileceğiniz Beyblade Burst Rivals, mobil platformda aksiyon ve macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve aksiyon müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, en iyi avatarları seçerek güçlü bir takım oluşturmak ve Beyblade savaşları yaparak rakiplerinizi yenmek için mücadele etmektir. Avatarınızı ve hangi beyblade ile yarışacağınızı seçerek rakiplerinize meydan okumalısınız.

Müsabakaları kazandıkça yeni beyblade’lerin kilidini açabilir ve farklı avatar karakterlerine sahip olabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eskimeyen konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve beyblade yer almaktadır. Her beyblade’in farklı özellikleri ve parçalayıcı mekanizması bulunmaktadır. Arenadaki beyblade’i parçalayarak savaşı kazanabilir ve puanınızı artırarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Beyblade Burst Rivals, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.