Mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Big Bash Cricket ile mobil cihazımızda kriket maçlarına katılacağız.

Şu sıralar mobil oyun sektöründe beyzbol ve kriket oyunları oldukça ilgi görmeye başladı. Mobil spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak yayınlanan Big Bash Cricket ile renkli bir dünyaya dalış yapacağız. Gerçekçi animasyonların ve sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda geliştirici oyuncu benzerlikleri yer alacak. Oyuncular sezonlar arasında geçiş yapacak ve benzersiz zorlukta maçlara katılacaklar.

Otantik görsellerin yer aldığı oyunda eğlenceli ve sürükleyici bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Gerçek zamanlı olarak çeşitli yerlerden oyunculara ev sahipliği yapacak olan mobil oyun ücretsiz olarak yayınlanması ile oyuncuların ilgisini çekti. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, son güncellemesini de 23 Ocak’ta aldı. Eğlence dolu yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.