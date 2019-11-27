Koca kafalı futbolcu karakterlerinden yararlanarak nefes kesen futbol maçlarına çıkacağınız ve zorlu turnuvalarda mücadele ederek birincilik peşinde koşacağınız Big Head Soccer, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Komik futbolcu tasarımları ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı karakter arasından seçiminizi yaparak rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve şampiyon olarak kupa kaldırmaktır. Oyun alışılmış futbol oyunlarına göre farklı bir tasarıma ve konuya sahiptir. Kafaları gövdelerine oranla daha büyük olan komik futbolcu karakterlerini yöneterek gol atmalı ve rakiplerinizi mağlup ederek seviye atlamalısınız.

Oyunda dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen onlarca yıldız futbolcu ve birbirinden zorlu 4 farklı turnuva modu yer almaktadır. Ayrıca maçlarda kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar ve farklı tasarıma sahip toplar bulunmaktadır.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Big Head Soccer, binlerce futbol tutkunu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.