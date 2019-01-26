Bizleri Amerikan futbol maçlarına götürecek olan BIG WIN Football 2019 ile benzersiz bir deneyim bizleri bekliyor olacak.

Hothead Games imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan BIG WIN Football 2019 mobil platformda spor oyunları arasında yer alıyor. Gerçekçi içerikleri ve kaliteli oynanış mekanikleri ile mobil platformda oyunculara en gerçekçi Amerikan futbol deneyimini sunan oyunda farklı takımları seçebilecek ve liglere katılabileceğiz.

Seçtiğimiz takımdaki oyuncuları kişiselleştirebilecek ve değişiklikler yapabileceğiz. Dünyanın her tarafından takımlara karşı rekabet dolu katılacağımız maçlarda farklı oyun becerileri de kazanabileceğiz. Farklı oyun modlarına da sahip olan yapım App Sotre’da en iyi futbol oyunu olarak seçildi.

Ücretsiz olarak dün dünyada indirilip oynanabilen yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Google Play’de 4.0 gibi bir skor puanına sahip olan oyun geçtiğimiz yıl yayınlandı.

İyi oyunlar dileriz.