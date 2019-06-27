Buz üstünde dengeyi sağlayarak hünerlerinizi gösterebileceğiniz ve nefes kesen hokey maçlarına çıkarak şampiyonluk için mücadele edeceğiniz BIG WIN Hockey, mobil platformda spor oyunları arasında bulunan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve gerçekçi oyuncu modelleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi seçtiğiniz ve tasarladığınız oyunculardan yeni bir takım kurmak ve takımın koçluğunu yaparak oyuncuları maçlara hazırlamaktır. Online seçenek sayesinde dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü oyunculara karşı mücadele edebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Maçlardan galip ayrılarak ödüller ve kupalar kazanabilirsiniz. Oyuncularınızın gelişimlerini birebir takip edebilir ve dilediğiniz oyuncuyu dilediğiniz bölgede oynatabilirsiniz. Kendi kurduğunuz takımın menajerliğini yapabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere ve yeteneklere sahip yüzlerce oyuncu modeli yer almaktadır. Seçtiğiniz oyunculardan güçlü b ir takım kurarak oyuna başlayabilir ve koçluk becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz BIG WIN Hockey, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.