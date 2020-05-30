Spor oyunları arasında yer alan ve oyunculara kendi hokey takımlarını yönetme fırsatı veren Big6 Hockey Manager simülasyon deneyimi alanında oldukça popüler bir konumda yer alıyor.

BIG6 Limited tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Big6 Hockey Manager ile gerçekçi bir hokey deneyimi bizleri bekliyor olacak.

En gerçekçi hokey yönetim oyunu olarak ifade edilen yapım içerisinde oyuncular farklı turnuvalarda ve liglerde diğer hokey takımları ile mücadele edecek, takım için kararlar alacak ve kupaların sahibi olmaya çalışacaklar.

Oyuncular takımlarının finansından da sorumlu olarak hem takıma oyuncu transfer edebilecek hem de kendi oyuncularını satabilecekler.

Çeşitli turnuvalara da ev sahipliği yapan başarılı yapım sezgisel kontrolleri ile oyunculara basit bir deneyim sunuyor.

50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım ücretsiz olarak piyasaya sürüldü.