Birdays uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda sevdiklerinizin doğum günleri için hatırlatıcı kurabiliyorsunuz.

Anne, baba, kardeş, sevgili, arkadaşlar vb. bireylerin doğum günlerini hatırlamakta zorlanıyorsanız ya da unutmamak için bir kenara not etmek istiyorsanız, Birdays uygulamasını deneyebilirsiniz. Birden fazla kişinin doğum tarihlerini ekleyerek o tarihten önce hatırlatma bildirimleri gönderen uygulamada bilim insanları, ressamlar ve sanatçılar gibi 2000’den fazla ünlü kişinin de doğum günü veritabanına ulaşabiliyorsunuz.

Birdays uygulamasının bir başka güzel özelliği de doğum günü olan kişilere uygulama içerisinde bulunan kutlama mesajlarını SMS veya e-postayla gönderebilmeniz. Bunun yanında hatırlatma bildirimleri için bir saat belirleyebiliyor ve ek bildirimler de ayarlayabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri