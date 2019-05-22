BKM Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan sinema, tiyatro ve konser gibi etkinlikleri takip edebilir ve kolayca bilet alabilirsiniz.

1994 yılından bu yana binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan Beşiktaş Kültür Merkezi ’nin resmi mobil uygulaması BKM Mobil, artık tüm etkinlikleri mobil cihazlarınızdan da takip etme imkanı sunuyor. Sahnelenen oyunlar, konserler ve vizyondaki filmleri inceleyerek tarihler hakkında bilgi alabileceğiniz uygulamada, bilet satın alma işlemlerinizi de kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz.

BKM etkinliklerinin tarih ve konum bilgilerini öğrenebilmenin yanında, uygulama üzerinden topladığınız puanlar ile hediyeler de kazanabilme olanağı sunan BKM Mobil uygulamasında ilginizi çeken etkinlik türünün sayfasına giderek etkinlikleri incelemeye başlayabilirsiniz. Eğer siz de BKM’nin etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, BKM Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.