Karanlık bir dünya da hayatta kalmak hiç bu kadar zor olmamıştı.

Mobil oyunculara rol oyunu olarak sunulan ve gerilimin tavan yaptığı bir dünyaya ev sahipliği yapan Blackout Age nihayet lansmanını tamamladı.

Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara aksiyonu ve gerilimi iç içe sunan Blackout Age’de oyuncular karanlık bir şehirde hayatta kalmanın yollarını arayacak, bu sırada da onlarca farklı tehlike ile de karşı karşıya gelecekler.

Gerçek bir haritaya ev sahipliği yapan oyun da oyuncular sığınaklar bulacak, vahşi uzaylıları avlamaya çalışacak, birbirinden farklı silahlar üretecek, gerçekçi görevleri başarmaya çalışacaklar.

Gerçek coğrafi konumlardan faydalanılan yapım içerisinde oyuncular mevcut karakterlerini geliştirerek onu daha etkili bir hale getirebilecek, onlarca farklı tehlikeye karşı daha güçlü bir şekilde karşı koyabilecekler.

Stratejik oynanışı ile oyuncuları tatmin eden başarılı rol oyunu kitlesini artırmaya devam ediyor.