Blade Bound: Hack'n'Slash of Darkness Aksiyon RPG

Olağanüstü savaş stillerinin ve onlarca farklı savaş kahramanın yer aldığı Blade Bound, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve etkileyici tasarımı ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kendi savaş stilinizi oluşturmak ve düşmanlarınıza karşı güçlü savaşçılar yetiştirmektir. Online modu sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele verebilir ve dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırabilirsiniz. Özel savaş efektleri ve 3 boyutlu grafikleri ile benzersiz bir savaş oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde binlerce güçlü saldırı tekniği ve çeşitli büyü kombinasyonları yer almaktadır. Altı farklı elementin gücünü birleştirebilir ve kendinize has bir savaş tarzı oluşturabilirsiniz. 500’den fazla kılıç ve zırhı kullanarak düşmanlarınıza ölümcül hamleler yapabilirsiniz. 3 farklı zorluk seviyesinden size uygun olanı seçebilir ve aksiyon dolu bir serüvene atılabilirsiniz.

Bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Blade Bound, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.