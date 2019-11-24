Kendi tasarladığınız karakterleri yöneterek aksiyon dolu RPG savaşlarına katılacağınız ve acımasız rakiplerle karşılaşacağınız Blade Bound, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca savaş kahramanını yöneterek zorlu görevler üstlenmek ve ganimet savaşlarına katılarak seviye atlamaktır. Farklı saldırı taktikleri ve ilginç savaş stratejileri geliştirerek rakiplerinizi kolayca yenebilirsiniz. Rakiplerinizle birebir mücadele ederek karşı tarafın hamlesine en uygun savaşçıyı meydana sürebilir ve müsabakaları kazanarak ganimet toplayabilirsiniz.

Oyunda 500’den fazla silah ve karakterlerinize giydirebileceğiniz yüzlerce kostüm yer almaktadır. Ayrıca karakterlere ekleyebileceğiniz onlarca yeni özellik ve birbirinden farklı birçok savaş meydanı bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri ve silahı seçerek savaşlara çıkabilir ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Blade Bound ile sizde aksiyona doyabilir ve stresinizi giderebilirsiniz.