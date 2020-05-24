Libii’nin geliştirdiği mobil oyunlar arasında yer alan Blair's Halloween Boutique eğitici yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Play Store üzerinde Android platformuna özgü olarak yayınlanan Blair's Halloween Boutique rengarenk oynanış yapısı ile çocuklara hitap ediyor.

Bayanlara özgü bir içeriğe sahip olan oyunda birbirinden farklı karakterler yer alıyor. Farklı kostümler, aksesuarlar ve süslerin de yer aldığı yapım da oyuncular karakterleri giydirecek, süsleyecek ve adeta bir defileye hazırlayacaklar.

Buna ek olarak oyuncular seçtikleri bir karakteri de giydirerek defilenin en başarılı ve en güzel kızı olmaya çalışacaklar.

Her türlü detayın düşünüldüğü yapım içerisinde şiddetten uzak keyifli bir oynanış yer alıyor.

Başarılı oyun Play Store üzerinde 4.1 olarak değerlendiriliyor.