Blast Squad, tepe kamera açısından oynanış sunan aksiyon yüklü shooter oyunu. TPS türünü seviyorsanız çok oyunculu savaş arenası aksiyonuna dahil eden bu oyunu oynamanızı isterim.

Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan aksiyon oyununda aralarında paralı askerler, savaşçı ruhlu çılgın karakterlerinde de bulunduğu birbirinden güçlü, ilginç görünümlü karakterleri alıyorsunuz. Sadece multiplayer oynama seçeneği sunan oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncularla gerçek zamanlı savaşlara giriyor, arkadaşlarınızla takım kurup birlikte çarpışıyor, 3’e 3 kafatası ödüllü savaşlara katılıyor, rakiplerinizi havaya uçurarak küreleri toplamaya çalışıyor, son sağ kalan oyuncu olmak için tüm gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Farklı oyun modlarında ilerlerken yeni şampiyonları açıp geliştirerek gücünüze güç katıyorsunuz.