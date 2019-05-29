Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara nefes kesici bir deneyim sunmayı hedefleyen BlazBlue RR, iki farklı mobil platformda oynanıyor.

Bünyesinde birbirinden farklı karakterlere yer veren BlazBlue RR, 91 Act tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Yoğun görsel efektler ile birbirinden farklı karakterlerle savaşacağımız oyunda rekabet en üst noktada yer alacak.

2D yandan kaydırmalı grafik açıları ile oyunculara enfes bir deneyim sunan mobil aksiyon oyununda ünlü Japon sanatçılar tarafından seslendirilen onlarca farklı karakter yer alıyor. Basit konrollerin yer aldığı yapımda oyuncular benzersiz dövüşlere katılacak ve rakiplerini yere sermek için ter dökecekler.

Son derece muhteşem grafiklerin yer aldığı oyunda yeni karakterlerinde kilitlerini açabilecek ve onları daha güçlü hale getirerek kullanabileceğiz.