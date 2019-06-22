Yüzlerce farklı karakterden dilediğinizi kontrol ederek rakiplerinizle birebir savaşlara katılabileceğiniz ve aksiyon dolu anlar geçirebileceğiniz Block Battles, 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynana sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli ve eğlendirici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi seçerek savaş meydanına inmek ve rakiplerinizi tek tek etkisiz hale getirmektir. Karakterlerin hepsinin farklı özellikleri ve savaş aletleri bulunmaktadır. Savaşlarda başarılı olarak para biriktirebilir ve yeni kahramanların kilidini açabilirisiniz. Oyun online olarak oynanabilmektedir. Bu sayede dünyanın her yerinden oyuncu ile kozlarınızı paylaşabilir ve zorlu mücadelelere katılarak kendinizi gösterebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve aksiyon dolu sahneleri ile keyif alacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kare bloklardan oluşmuş farklı savaş alanları ve sayısız karakter yer almaktadır. Her karakterin kendine has özel gücü bulunmaktadır. Ayrıca rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz onlarca ölümcül silah vardır.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan Block Battles, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.