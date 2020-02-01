Kare bloklardan yararlanarak platformu dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz ve aksiyon dolu bir serüvene atılarak çeşitli görevler üstleneceğiniz Block Bros, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Piksel tarzındaki grafikleri ve eğlenceli parkurları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda ilerleyerek hedefe ulaşmak için mücadele etmek ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır.

Parkurlardaki bloklara tırmanmak için yeni düzenekler kurabilir ve zıplamanızı sağlayacak çeşitli parçalardan yararlanabilirsiniz. Eklediğiniz kare bloklara çıkarak parkurda hızla ilerleyebilir ve hedefe ulaşarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda 100’ün üzerinde zorlu bölüm ve her bölümde birbirinden ilginç düzenekler bulunmaktadır. Kendi oluşturacağınız platformlarda ilerleyerek zorlu görevleri yerine getirmeli ve rakiplerinizi geride bırakmalısınız.

Çevrimiçi olarak oynayacağınız ve yeni bir deneyim kazanacağınız Block Bros, aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekiyor.