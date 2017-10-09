Blocky Bronco, kızgın boğa veya at üzerinde eyersiz durabilmeye dayalı yarışma ve spor olan rodeoyu mobil platforma taşıyan oyunlardan. Grafiklerini oldukça başarılı bulduğum oyunun her yaşa hitap ettiğini söyleyebilirim. Tam konsantre olmanız gereken oyunda yanlış zamanda yaptığınız dokunuşlar hayatınıza mal olabiliyor.

Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabildiğiniz rodeo oyununda gerçek hayvanlar yerine rodeo makinelerine biniyorsunuz. Gerçekte olduğu gibi sağa sola savruluyor, dengede kalarak makinenin üzerinden düşmemeye çalışıyorsunuz. Makinenin üzerinde durabilmek için ekranın ortasında çıkan çemberde işaretli noktalarda dokunuyorsunuz. Yanlış zamanda dokunursanız makinenin üzerinden uçuyorsunuz.