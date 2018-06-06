İlginç şekil ve sonsuz renkli bloons birlikleri Monkey Town'ı istila ediyor ve onları yalnızca Super Monkey durdurabilir! En güçlü silahlarını donan, daha önce görülmemiş Super Monkey'lerin kilidini aç ve tüm bloons'ları patlatıp mükemmel bir elmas sıralamasına eriş. Bu zorlu maceraya hazır mısın?

Artık vakİt geldi. Helyum Tepelerindeki düşmanlar ve Görkemi Bloons'lar senİ beklİyor. 6 yeni seviyede ustalaşmak ve en büyük düşmanın Patron Bloon'u yenmek için tüm yeteneklere ihtiyacın olacak. Bu zorlu macerada başarılı olmayı sağlayan oyuncular düşmanlarına günlerini göstermiş olacakken, başarısızlar ise düşmanlarına yenik sayılacak.

Kıyamet Eldivenleri, Yan Yumruk Atışı ve Yeti gibi destansı güçler dahil 90'dan fazla silahın yer aldığı oyunda aksiyon hiç bitmiyor. 50 seviyenin yer aldığı Bloons Supermonkey 2'de düşmanlarınızı patlatın ve elmasa ulaşın.