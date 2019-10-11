Bombastic Brothers Android oyunu yan bakış kamera açısından oynanış sunan aksiyon türünde süper eğlenceli bir yapım. iOS platformundan sonra Android’e çıkış yapan oyunda dünyayı işgal etmeye çalışan uzaylıları durdurma mücadelesi veriyorsunuz. Geminin kaptanı Jeff ve arkadaşlarını kaderleriyle baş başa bırakmayın! Hemen, Bombastic Brothers oyununu indirin ve dünyanın kaderlerini ellerinde tutan ekip arasına katılın.

Koşarak ateş etmeye dayalı yüksek tempolu oynanış sunan çok eski arcade oyunları günümüzün kaliteli grafikli mobil oyunlarıyla harmanlayan bir yapım olarak karşımıza çıkan Bombastic Brothers’da bir geminin kaptanı olan Jeff’in yerine geçiyorsunuz. Uzaylılar gezegeninizi sarmış durumda. Hemen silahlanıp gezegeninizi işgal eden uzaylı haşaratlara günlerini göstermelisiniz. Yüzlerce silah ve ekipman dolu muazzam cephaneliğe sahipsiniz ve her şeyi yükseltebiliyorsunuz. Boss savaşlarının yanı sıra birebir kapışmalar (PvP) sizi bekliyor.

Bombastic Brothers Android Oyunu Özellikleri