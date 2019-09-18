Bookself, kitap okuma alışkanlığı kazanmış kişileri bir araya toplayan bir sesli kitap ve e-kitap uygulaması. Farklı kategorilerde kitapları ücretsiz olarak sunan Android uygulaması, telefon/tabletten kitap okumayı seven kişiler için değerlendirilmesi gereken uygulamalardan biri.

Elbette kitaba dokunarak, sayfalarından çıkan o eşsiz kokuyu alarak okumak gibisi yok ancak günlük yaşımımızda, iş güç, okul derken kitap okumaya fazla vakit bulamıyor ya da yanımızda taşımamız mümkün olmayabiliyor. Sesli kitaplar, e-kitaplar bu noktada yardımımıza koşuyor. Sesli kitaplar sayesinde herhangi bir işle meşgul olurken diğer yandan da kitap okumak mümkünken, E-kitaplar sayesinde gittiğimiz her yere kitaplarımızı taşıyabiliyoruz. Bookself, mobil cihaz üzerinden kitap okuyanlara açık bir uygulama. Diğer e-kitap, sesli kitap uygulamalarından farklı olarak kütüphadeki tüm kitaplara ücretsiz erişip okuma şansı sunuyor. Kitapların dili İngilizce. Dolayısıyla yabancı dilinizi geliştirmek için de kullanabileceğiniz bir eğitim uygulaması.

Bookself, sosyal yönüyle de dikkat çeken bir kitap okuma uygulaması. Dünyanın dört bir yanından okuyucularla sohbet etme, kitap önerisinde bulunma ve yeni kitap ve yazarları keşfetme şansınız var.