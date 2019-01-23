Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak Google Play üzerinden oyunculara sunulan Boom Arena gerçek zamanlı olarak oynanıyor.

Dünyanın dört bir yanından oyunculara zahip olan yapımda rengarenk bir aksiyon deneyimi bizleri bekliyor olacak. Gerçek zamanlı olarak 3vs3 maçlara sahip olan yapımda oyuncular karakterlerini diledikleri gibi özelleştirebilecek ve farklı görünümlere sahip olabilecekler. Benzersiz silah modellerinin yer aldığı mobil oyunda hızlı ve tempolu bir oynanıi bizleri bekliyor.

Takım maçları ile birbirinden farklı aksiyon sahneleri ile karşılaşacak ve rakiplerimizi yere sermeye çalışacağız. Oyuncular seviye atladıkça karakterlerine yeni beceriler ve özellikler katabilecek ve düşman karşısında daha avantajlı olabilecekler. Görsel efektleri bakımından tatmin edici olan yapım ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Sadece Google Play üzerinden indirilip oynanabilen yapım, mobil aksiyon oyunları arasında yavaş yavaş kitlesini artırıyor. Henüz yeni olan yapım şuanda 10 binden fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.