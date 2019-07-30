Boom Pilot, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkat çeken Boom Pilot oyununda zorlu düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Robotları yok ederek ilerlemeye çalıştığınız oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmek için mücadele ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı uçakları da kontrol edebileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin de üstesinden gelmek için mücadele etmeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Boom Pilot sizleri bekliyor.

Boom Pilot oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.