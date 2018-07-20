En sevdiğiniz Halfbrick karakterini seçin ve dünyanın dört bir yanından diğer oyunculara karşı yarışın. Booster Raiders, Fruit Ninja, Jetpack Joyride ve Dan the Man yapımcılarının ortak oyunu olan Booster Raiders'da vurun, kırın, parçalayın ve rakiplerinizi alt edin.

Üç farklı oyun moduna sahip olan yapımda aynı zamanda dört karakter yer alıyor. Yarış modunda her şeyin önemli olduğu çılgın bir yarışa katılın. Tur yarışında ise üç tur üzerinde yarışın en sonunda bitiş çizgisini birinci olarak bitirin. Son olarak UFO modunda ise Zombilerin Çağı'ndan Dr. Brains şehre geldi ve hızla yayılıyor. Bu eleme modunda UFO ışınına maruz kalmamak zorundasınız, bu yüzden sonuncu olmadığınızdan emin olun.

Jetpack Joyride'den Barry Steakfries Meşru Araştırma salonlarında koşmaktan yorulmasa da, Halfbrick arkadaşlarına meydan okumak istedi. Bu çılgın adam, jetpack'i yanına alarak roket atacak, atış silahını kullanacak, dinamit kartuşu yerleştirecek veya koruma kalkanı kullanarak rakiplerini yenmek için elinden geleni yapacak.