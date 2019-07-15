Bottle Jump 3D, beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda heyecanlı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Bottle Jump 3D, birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Şişeyi fırlatarak dik tutmaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmek için mücadele ettiğiniz Bottle Jump 3D oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Renkli görselleri ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan Bottle Jump 3D, sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız sakın kaçırmayın.

Bottle Jump 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.