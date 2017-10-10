Bottle Shooter Game 3D

Bottle Shooter Game, size verilen şişeleri belirli süre içerisinde vurmanız gereken bir aksiyon oyunudur.

Normal hedef vurma oyunlarına göre daha farklı olan Bottle Shooter Game’de farklı haritalar, farklı silahlar ve farklı kapışmalar yer alıyor. Her kapışmada daha hızlı veya daha temkinli olmanız gerekiyorken, silah seçiminizi kendiniz yapabiliyorsunuz.

Daha iyi grafik kalitesine sahip olabileceğini düşündüğüm Bottle Shooter Game, oynanması çok basit bir oyun. Ancak basit oynanmasına karşın eğlence seviyesi de çok yüksek. Özellikle belirli bir zaman içerisinde şişeleri vurmanız gerekiyorken, bazı bölümlerde mermi sayınızı da kontrol etmelisiniz.

Bunlara ek olarak, Bottle Shooter Game içerisinde, pek çok farklı türde silah barındırıyor. Silahların ses efektlerinin güzel olduğu oyunda pompalı tüfek, taramalı tüfek ve daha birçok türde silah bulunduğunu belirteyim.

Ayrıca oyunun en güzel yanlarını sıralamak gerekirse: