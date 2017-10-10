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Bottle Shooter Game 3D 1.04 (Android)
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  5. Bottle Shooter Game 3D - Android İçin Hedef Vurma Oyunu

Bottle Shooter Game 3D

1.04
Android
Bottle Shooter Game 3D
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun
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Bottle Shooter Game 3D Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon, hedef vurma oyunudur.

Bottle Shooter Game, size verilen şişeleri belirli süre içerisinde vurmanız gereken bir aksiyon oyunudur.

Normal hedef vurma oyunlarına göre daha farklı olan Bottle Shooter Game’de farklı haritalar, farklı silahlar ve farklı kapışmalar yer alıyor. Her kapışmada daha hızlı veya daha temkinli olmanız gerekiyorken, silah seçiminizi kendiniz yapabiliyorsunuz.
Daha iyi grafik kalitesine sahip olabileceğini düşündüğüm Bottle Shooter Game, oynanması çok basit bir oyun. Ancak basit oynanmasına karşın eğlence seviyesi de çok yüksek. Özellikle belirli bir zaman içerisinde şişeleri vurmanız gerekiyorken, bazı bölümlerde mermi sayınızı da kontrol etmelisiniz.

Bunlara ek olarak, Bottle Shooter Game içerisinde, pek çok farklı türde silah barındırıyor. Silahların ses efektlerinin güzel olduğu oyunda pompalı tüfek, taramalı tüfek ve daha birçok türde silah bulunduğunu belirteyim.

Ayrıca oyunun en güzel yanlarını sıralamak gerekirse:

  • Farklı silah çeşitleri
  • Birbirinden eğlenceli bölümler
  • Kolay oynanabilirlik
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