Bowling Crew, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bowling oyunu olarak dikkat çekiyor.

Arkadaşlarınızla birlikte bowling oynayıp zevkli zaman geçirebileceğiniz bir mobil bowling oyunudur. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda en iyi atışınızı yaparak puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Bowling oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı mücadelelere dahil olabileceğiniz oyunda binlerce oyuncuya da meydan okuyabiliyorsunuz.

Turnuvalara katılarak becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda en iyi olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Farklı bowling toplarının kilitlerini açarak daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz Bowling Crew oyununu mutlaka denemelisiniz.

Bowling Crew oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.