Bowman: Stickman Archero, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkmakta.

Büyük bir beğeniyle onyabileceğinizi düşündüğüm oyunlardan bir tanesi olan Bowman: Stickman Archero, zorlu bölümleri tamamlayıp düşmanları yok ettiğiniz bir oyundur. Oyunda ok atan bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Renkli görsellerin ve hoş animasyonların yer aldığı oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de sınayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bowman: Stickman Archero mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Kolay kontrollerin de yer aldığı oyunda aksiyona ve maceraya doyuyorsunuz. Kendinizi geliştirerek daha güçlü okları da kullanabileceğiniz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bowman: Stickman Archero sizleri bekliyor.

Bowman: Stickman Archero, oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.