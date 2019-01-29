BOWMAX, post apokaliptik oyunların havasında 3’e 3 atıcılık savaş oyunu. Yaylı silahlar, baltalar başta olmak üzere 80’in üzerinde silah, Mad Max filminden çıkıp gelmiş zırhlı araçlar, haftalık lig mücadeleleri ile Android özelinde değil; mobil platformdaki en iyi shooting battle oyunu.

Tanıtım görsellerinde de tahmin edeceğiniz üzere Mad Max benzeri aksiyon yüklü bir mobil oyun BOWMAX. Oyunun adından sadece yaylı silahları kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz ancak araç içindeki düşmanlarınızı temizlemek için kullanacağınız tek silah değiller. Başta da söylediğim gibi 80’i aşkın silah mevcut. Silah sayısı kada araç, hasarı en aza indirmek için gerekli zırhların sayısı da tatmin edici düzeyde. Oyuna geçecek olursam; Sadece online ve çok oyunculu mod mevcut. Üçe üç kapışıyorsunuz. Hızla seyreden araçlardaki düşmanlara nişan alıp indirmeye çalışıyorsunuz. Aracı kontrol etme şansınız yok. Dolayısıyla hedef alma yeteneğinizi göstermeniz gerekiyor.

BOWMAX Özellikleri: