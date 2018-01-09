Boxing Star, Android platformunda ücretsiz oynanabilir en iyi boks oyunları arasında. Sadece profesyonel boksörlerin değil boksa meraklı herkesin ringe çıktığı oyunda grafikler, özellikle de animasyonlar etkileyici. Telefonda oynayabileceğiniz bir boks oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Sokaklardan dünya şampiyonlarının kapıştığı ringlere uzanan bir kariyer… Boks dünyasına yeni giriş yaptığınızdan öncelikli olarak hareketleri öğreniyor, antrenman yapıyor, sıkı çalışarak kendinizi maçlara hazırlıyorsunuz. Başlangıçta bir iki yumrukla hemen nakavt olabilen boksörler karşınıza çıkarken maç kazandıkça ününüzün de artmasıyla dünya genelinde en iyi boksörlerle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Boksörün güç, hız ve dayanıklılığı dövüştükçe gelişiyor.

Boxing Star Özellikleri: