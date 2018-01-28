Hua Mulan, Napolyon, Goku ve buna benzer pek çok karakterinizden bir takım oluşturun ve zorlu dülmanlara karşı galibiyetinizi alın. Arenada tüm düşman birliklerini yenin ve dünyanın yeni efsanesi siz olun.

Dünyanın en güçlü ekipleriyle savaşacağınız Bravo My Hero'da amacınız arenadan galip ayrılmak olmalıdır. Arenada alacağınız galibiyet ile altın ve kahraman kazanacaksın ve böylelikle dünyanın en güçlü takımları arasında yer alacaksınız.

Farklı takımlar ile loncalar oluşturabileceğiniz oyunda 34 karaktere kadar takımlar kurabilir ve arenada kıran kırana savaşabilirsiniz. Ayrıca nadir bulunan kahramanları da sakın elinizden kaçırmayın!

Bravo My Hero Özellikleri