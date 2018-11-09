Brawl Lords, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Fantastik ve büyülü bir atmosfere sahip olan oyunda heyecan verici bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Gizemli zindanlarda eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda zengin bir oyun içeriği yer alıyor. MMORPG tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda becerilerinizi de sınıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda harika savaşlara katılıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan Brawl Lords, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. 3 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda farklı savaş arenaları da yer alıyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz Brawl Lords oyunu sizleri bekliyor.

Brawl Lords oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.