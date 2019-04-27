Breaking Bad: Criminal Elements, Heisenberg'in kurduğu dünyaya adım atmanıza ve onu şekillendirmenize izin veren, hikayeye dayalı bir aksiyon oyunudur. Bahisler yüksek, ahlak bulanık, kişilikleri değişken fakat ne olursa olsun, kar marjınızı yüksek tutmalısınız.

Kariyerinize efsanevi ikili Walter White ve Jesse Pinkman'ın kanatları altında başlayın ve onların yavru atma operasyonlarını çalınmış kimya ekipmanlarından yıkılmış bir RV'deki küresel bir elektrik santraline ve geniş kapsamlı bir etkiye dönüştürmelerini sağlayın. Zirveye tırmanmanın ne olduğunu öğrenin: Laboratuarı iyileştirin, ürününüzü mükemmelleştirin, üssünüzü koruyun, ordunuzu kurun ve bölgenizi genişletin.

Saul Goodman, Gus Fring, Mike Ehrmantraut ve benzer birçok hayran favorisi gibi tanıdık uzmanları işe alarak kendi imparatorluğunuzu kurun. Üssünüzü korumaya, üretimi arttırmaya ve hatta bölgenizi genişletirken rekabeti düşürmek için güçlere öncülük etmek için uzmanlarınızı yükseltin.