Bilinmeyen bir virüs salgını dünyayı tahrip ettikten sonra, insanlık kaosa sürüklendi. Havariler adında bir grup paralı asker kızını kaçırdı ve gezegendeki en tehlikeli yere götürdü. Silahsız bir şekilde Dark Prison'da ölümcül canavarlarla, zombilerle ve haydutlarla yüzleşmelisin. Ne yapacaksın? Hayatta kalmak için savaşacak mısın yoksa pes mi edeceksin?

Breakout: Dark Prison inanılmaz grafikler, eşsiz hikaye, aksiyon ve macera içeren, dünyanın kaderini parmaklarınızın ucuna getiren yenilikçi bir rol yapma oyunudur. Çok geç olmadan karakterin aliesini ve tüm masum kalanları kurtarabilir misin? Keşfetmek için yüzlerce harita ile dünyanın muazzam tasarımının tadını çıkarın. Akıllı savaş becerileri ve ölümcül silahlarla daha önce hiç görülmemiş patronlarla yüzleşin.

Kazançlı ganimeti keşfet, kötü silahlar oluştur ve zorlu görevlere katıl. Dark Prison'da insanları kurtararak daha fazla kaynak için ittifaklar kurun. Çevrimiçi alanda ekip oluşturun ve yoğun PVP savaşları ile arkadaşlarınızla güçlü eşyalar kazanın.