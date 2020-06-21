Blockman Go Studio imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Build and Shoot gerçek zamanlı olarak aksiyon savaşlarına ev sahipliği yapıyor.

Oyunculara birbirinden farklı silah modellerini deneyimleme fırsatı veren Build and Shoot zengin aksiyon sahneleri ile oyuncuları tatmin etmeyi başarıyor.

Hem Android hem de iOS platformu oyuncuları tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

100’den fazla silahın yer aldığı oyun içerisinde farklı oyun modları da yer alıyor. Takım modunda oyuncular takım arkadaşları ile birlikte rakip oyuncuları etkisiz hale getirmeye çalışırken, yalnız modda ise her oyuncu hayatta kalabilmek için tek başlarına hareket ediyorlar.

Gerçek zamanlı olarak PvP savaşlarına da ev sahipliği yapan oyun ücretsiz yapısı ile gün geçtikçe kitlesini artırmaya da devam ediyor.

Yapım oyuncu incelemelerin de 4.2 olarak değerlendirildi.