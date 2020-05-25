Bullet Bender, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir oyundur.

Oyunda düşmanları yok ediyor ve bölümleri tamamalamaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda mermilere yön veriyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda renkli görseller de yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Bullet Bender oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bullet Bender oyununu kaçırmayın.

Bullet Bender oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.