Çeşitli eşleştirme ve bulmacalar yaparak yeni silah modelleri üretebileceğiniz ve dev bir silah koleksiyonuna sahip olacağınız Bullet Craft, mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kare bloklardan oluşan bulmaca tahtasındaki silah ve mermileri doğru bölgelere sürükleyerek eşleştirmeleri tamamlamak ve yeterli puana ulaşarak yeni silahların kilidini açmaktır. Eşleştirmelerden kazandığınız silahlarla geniş bir koleksiyona sahip olabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve ilginç tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda taramalı tüfek, dürbünlü tüfek, tabanca, av tüfeği, roket atar, pompalı tüfek ve daha onlarca ölümcül silah yer almaktadır. Android işletim sitemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Bullet Craft ile sizde dilediğiniz silahı seçerek koleksiyonunuza katabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.