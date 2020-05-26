Bu eşsiz takım bazlı PvP taktiksel nişancı oyununda takımını zafere taşı. Benzersiz oyun stilleri ve yetenekleri olan onlarca farklı kahraman arasından seçim yap. Arkadaşlarınla birleşip bir strateji belirle ve savaş bittiğinde ayakta kalan son takım olun.

Bullet Echo'da 2D platformunun bilinen ortamında diğer gerçek oyunculara karşı şiddetli bir aksiyonla mücadele et. Sadece 15 saniye eşleştirme süresi ve 3 dakikalık savaşlarla, bekleme veya tükenen pillerle uğraşmadan daha büyük savaş aksiyonu yaşayacaksın. Sadece el feneri yardımıyla görebilirsin ama düşmanların adımlarını ve silah seslerini duyabilirsin.

Hemen arkadaşlarınla çevrimiçi oynamaya başla: Kahramanının seviyesi takımdaki en yüksek seviyeyle eşleşecek. Takım Savaşları. Solo mod ve bir haritada 5 küçük takımın savaştığı Battle Royale modunda kendini göster. Her kahramanın kendine özgü yetenekleri vardır. Kahramanının gücünü arttırmak ve yeni avantajların kilidini açmak için kademe atla. Şampiyonalara katıl, görevleri tamamla ve değerli kaynaklar elde et!