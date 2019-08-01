Gizli bir ajan olmaya ne dersiniz ?

Bullet Master ile kendinizi gizli bir ajan gibi hissedebilirsiniz. Play Store'da aksiyon oyunları arasında kendine yer alan Bullet Master oldukça popüler bir oyundur.

Oyunda gizli ajan olarak başlayın ve kötü adamlara göz açtırmayın. Oyun içerisinde çeşitli bölgelere seyahat edeceksiniz ve suçluları yakalayacaksınız. Bullet Master'da birçok düşmanınız olacak. Örneğin soyguncular , teröristler , zombiler gibi.

Amacımız bunları ortadan kaldırmak ve Bullet Master ile dünyanın en ünlü gizli ajanı olmak. Bölümlere göre sınırlı sayıda mermi ve canınız olacaktır. Bu hususları dikkate alarak dünyayı Bullet Master'la kurtabilirsiniz. Şimdiden halk senden çok ümitli.

Play Store'da 5 üzerinden ortalama 4.5 puan alan bu aksiyon oyununu mutlaka deneyiniz.