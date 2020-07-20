Şimdiye kadar gördüğünüz en modern ve dinamik atıcı oyununa hoş geldiniz. Karakterinizle hareket edin ve yüzlerce düşmana çılgınca ateş edin. Yeterince iyiyseniz, itfaiyenizi tetikleyebilir ve bir seferde düzinelerce ortadan kaldırabilirsiniz.

Bağımlılık yapan oyun mekaniği ile basit ve sezgisel oyunun birleşiminden oluşan Bullet Rush'da amacınız etrafınızdaki top şeklindeki yaratıkları olabildiğince hızlı şekilde öldürmek. Elinizdeki silahın özelliklerini kullanın ve top şeklindeki yaratıkları toplu şekilde ortadan kaldırın.

Karakteri parmağınızla hareket ettirin ve tüm blokları olabildiğince hızlı öldürün. Daha fazla bağımlılık yaratması amacıyla yeni karakterlerin ve silahların kilidini açın, daha fazla düşman öldürerek para kazancınızı artırın.

Bullet Rush Android için geliştirilmiş basit aksiyon oyunudur.