BunnyBuns'a Hoşgeldiniz! Şimdiye kadarki en lezzetli hamur işlerini oluşturmak için duygu katılarak yapılan bu büyülü pastanede en güzel tatlıları yapmaya hazır mısın? Bazen çok tatlı bazen de hüzünlü kekler yapacak ve müşterilerine ikram edeceksin.

Utangaç dükkan sahibi tavşanla birlikte güzel bir pastanenin keyfini sürün. Müşterilerin isteklerini al ve mutfakta hepsini yerine getir, daha sonra müşterilerinden tam puan al. Her gün eklenen yeni tarifler sayesinde mutfak kapasiteni büyüt ve daha pratik şekilde yemekler yap. Standart mutlu, çilekli pasta her zaman çekici geliyor ama bazen üzücü, yaban mersinli turta gerçekten en çok istenen şey olabilir.

Doğru noktaya bastığınızda müşterileriniz size toplanacak özel biblolar bırakacağını unutmayın. Müşterilere daha fazla sipariş sağlamak için tüm tarif kitaplarının kilidini açın!