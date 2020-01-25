Galerinizden eğlenceli bir video yükleyin veya bir şeyleri yakalamak için Byte Camera kullanın. Zaman sınırı altında kalma ve döngüde kaybolma. Topluluk tarafından sevilen, editörlerimiz tarafından seçilen veya sadece rastgele sunulan şeyleri keşfedin.

Vine'ın kurucu ortağının yeni projesi olan Byte, 6 saniyelik videoları tekrardan önümüze koyuyor. Sosyal medyaya farklı bir bakış açısı getirecek olan Byte'da eklentileri keşfedin, hikayeler oluşturun ve arkadaşlarınızla doyasıya eğlenin. Birbirinden eğlenceli videolarıyla 6 saniyede güldürebilen Byte, yeni fenomenlere bir ortam sunuyor.

Byte'ın yeni sloganı olan "ilk olarak yaratıcılık" ise kullanıcıların yeni şeyler ortaya koyacağını gösteriyor. Byte, toplumu ve saf yaratıcılığı kutluyor.