Caillou Kids TV, Android telefon ve tablette çizgi film izlemeyi seven çocuğunuz için indireceğiniz ücretsiz mobil uygulama. Kayu çizgi filmlerini ücretsiz olarak izleme ve indirme şansına sahip olacağınız Kayu Çocuk TV uygulamasında ebeveyn kontrol sistemi de yer alıyor.

Okulun ilk günü, evcil hayvan bakımı, yeni bir spor öğrenme, aileyle zaman geçirme gibi çocuk olmanın tüm harikalarını yaşayan Kayu’nun dahil olduğu tüm çizgi filmler tek bir uygulamada toplanmış. Kayu’nun maceralarını konu alan çizgi filmler yeni bölümleriyle Full HD çözünürlüğünde yayınlanıyor. Kayu’nun bölümlerini bulmanız için arama fonksiyonu da mevcut. Ayrıca izlenen bölümleri gösteren geçmiş de yer alıyor.

Çocukların kullanabileceği şekilde tasarlanan ücretsiz çizgi film uygulamasında ebeveyn denetim ayarlarına da yer verilmiş. Çocuğunuzun çizgi filmi ne kadar süre izleyeceğini belirleyebiliyorsunuz.