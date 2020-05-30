Mobil platformda sayısız oyun geliştiren ve ücretsiz olarak yayınlayan Casual Azur Games yine oyuncuların yüzünü güldürecek bir oyununu piyasaya sürdü.

Play Store üzerinde Android platformuna özel olarak yayınlanan Car on the Run: Epic Chase aksiyon oyunu olarak lansmana çıktı.

Aksiyon yüklü atmosferi ile oyuncuları polislerden kaçmaya teşvik edecek olan başarılı yapım da oyuncular en iyi soygun sürücüsü olmaya çalışacaklar. Oyuncular banka soyarak polislerden kaçacak, şehri birbirine katacaklar.

Birbirinden farklı efsanevi araçların da yer aldığı yapım içerisinde oyuncular araçlarını geliştirerek daha hızlı ve dayanıklı duruma getirebilecekler. İtalya’dan Mısıra kadar birçok ülkede de banka soyarak polislerden kaçacak olan oyuncular onlarca farklı içeriği de deneme fırsatı bulacaklar.

Retro tarzındaki grafikleri ile oyuncuların beğenisine kazanan yapım 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.