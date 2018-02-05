Size saldıran düşmanları sadece bir kediyle öldürebileceğinize inanmıyor musunuz? O zaman önce Cat Tower'ı indirin ve bunun gerçek olduğunu görün. Kedinizi her savaş sonrasında güçlendirmeli ve onun zırhını daha iyi hale getirmelisiniz. Böylelikle daha fazla düşmanı alt edebilir ve daha az can kaybı yaşarsınız.

Öldüreceğin alt tabakadaki düşmanlar seni üst tabakaya götürecektir. Bundan dolayı güçsüz düşmanlarını sakın küçük görme. Onlardan toplayacağın altın ve puanlar kedini daha güçlü hale getirecek. Ayrıca farklı kostüm dizaynları yapabilir ve kedini daha şık hale de getirebilirsin. Ancak senin ilk görevinin kediyi güçlü bir savaşçı haline getirmek olduğunu unutma.

Zindanda ve kulede geçen savaşta kedinin özel yeteneklerini kullanmayı ihmal etmeyin. Böylelikle savaşları kazanmak daha kolay bir hal alacaktır.

Cat Tower Özellikleri