Savaş kahramanlarına dilediğiniz özelliği ekleyerek zorlu görevlerde rol alacağınız ve karanlık mekanlarda aksiyon dolu anlara şahit olacağınız Caves, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Piksel grafikleri ve sürükleyici senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca savaşçıyı eğiterek ganimet toplamak için aksiyon dolu savaşlara katılmak ve görevleri tamamlayarak yeni karakterlerin kilidini açmaktır.

Savaşçınıza doğmadan önce dilediğiniz özelliği aktarabilir ve bu sayede hangi silahı daha etkili kullanacağınız ayarlayabilirsiniz. Doğmadan güç özelliğini aktarırsanız savaşçınızın kılıç kullanımı üst seviyede olur ve düşmanlara kılıcıyla ekstra zarar verir.

Nişan özelliğini aktarırsanız da savaşçınızın kullandığı silahın hasar gücü artar ve daha etkili atışlar yaparak düşmanları etkisiz hale getirir.

Rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Caves, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.