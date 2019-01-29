Mobil spor oyunları arasında yer alan CBS Sports Franchise Football ünlü geliştirici ve yayıncı CBS Interactive, Inc tarafından oyunculara sunuldu.

Mobil platformda oyuncuları Amerikan futbol maçları yapabilme imkanı verecek olan CBS Sports Franchise Football ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. İki farklı mobil platformda indirilip oynanabilen yapımda oyuncuları oldukça zengin bir içerik bekliyor olacak. Transferler, oyuncu istatistikleri ve hava şartarı gibi birçok detay oyun içerisinde karşımıza çıkan içerikler arasında yer alıyor.

Çeşitli lig ve kupalara katılabildiğimiz oyunda 2.000’den fazla gerçek oyuncu yer alıyor. Oyuncular takımlarındaki oyuncuları geliştirebilecek ve daha verimli bir hale getirebilecekler. Mevsimsem döngülere de sahip olan yapımda çeşitli lig ve kupa maçlarında boy gösterebileceğiz. Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyun, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

İyi oyunlar dileriz.