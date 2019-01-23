CCSoft+, Android için en iyi Instagram takipçi analiz ve yönetim uygulaması. Instagram’da yeni takip edenleri ve takibi bırakanları görme, toplu takip etme ve takipten çıkma, engelleyenleri ve engellenen kişileri görme, toplam beğeni ve yorum sayısı öğrenme gibi Instagram’da olmayan özellikleri sunan ücretsiz bir sosyal ağ uygulaması.

CCSoft+ Nedir?

Instagram uygulamasında takip ettiğiniz kişileri ve sizi takip edenlerin yanı sıra engellediğiniz hesapları görebiliyor ancak takipten çıkanları, sizi engelleyenleri göremiyorsunuz. Ayrıca toplu hesap takip etme ve takipçi silme şansına sahip değilsiniz. CCSoft+, takipçi sayısına, engelleme durumuna, gönderi yorum ve beğeni sayısına takılanlar için tasarlanmış harika bir uygulama. Birden fazla hesap desteği sunmasıyla kişisel ve iş Instagram hesabınızın takibini gerçekleştirebiliyorsunuz.

CCSoft+: En İyi Instagram Takipçi Analizi

CCSoft+ Instagram takipçi analizi uygulamasının Instagram takipçi artırma, takipçi kasma, takipçi hile arayışında olanlar için uygun bir uygulama olmadığını belirteyim. Uygulamanın ana özellikleri şunlar:

Sınırsız istediğiniz kadar hesabı takipten çıkarma

Yeni takip ettiğiniz ve sizi takip eden hesapları gösterme (+geçmiş tutma)

Takibi bırakanları gösterme ve geçmişini tutma

Sizi bloklayanları (engelleyenleri) ve blokladığınız hesapları gösterme

Beyaz liste oluşturma ve yönetme

Toplam gönderi, beğeni, yorum, takip edilen ve takipçi sayısı istatistikleri (azalış/artış trendi)

Toplam beğeni ve yorum sayısına göre en çok ve az popüler içerik

Toplam beğeni ve yorum sayısına göre en sıkı ve az destekçi

Hayalet takipçiler

CCSoft+ Özellikleri: