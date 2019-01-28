Bizleri sürükleyici bir MMORPG dünyasına götürecek olan Celtic Heroes ücretsiz olarak mobil oyunculara sunuldu.

One Thumb Mobile Ltd tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Celtic Heroes, zengin yapısı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak dünya çevresindeki oyuncular ile karşı karşıya gelecekler.

Oldukça sağlam görsellere sahip olan oyunda karakterimizi de geliştirme fırsatı bulacağız. Seviye sisteminin yer aldığı oyunda seviyemize göre rakipler ile karşı karşıya gelecek ve adil bir oyun dünyası ile karşılaşacağız.

3D grafik açılarına sahip olan oyunda aksiyon ve macera yüklü bir çevrimiçi oyun modunu deneyimleme fırsatı elde edeceğiz. Gerçek zamanlı fantazi tarzında bir MMORPG oyunu olan yapımda klan kurabilecek yada mevcut klanlara katılabileceğiz. Ayrıca klan savaşları da oyun içerisinde mümkün olacak. Karakterimizi benzersiz özellikler ile özelleştirebileceğiz. Oyuncular birbirleri ile sohbet edebilecek ve stratejik kararlar alabilecekler. Mobil rol dünyası bizleri bekliyor.

İyi oyunlar dileriz.