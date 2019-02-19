Mobil platformda Amerikan futbol maçlarına katılacağımız CFL Football Frenzy ücretsiz olarak yayınlandı. Yapım arcade oyunu olarak karşımıza çıktı.

CFL Mobile imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak bilgisayar oyuncularına sunulan CFL Football Frenzy ile akıllı telefon ve tabletlerimizde Amerikan futbol maçlarına katılabileceğiz. İki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapımda dileyen oyuncular tek oyunculu olarak dileyen oyuncular da çok oyunculu olarak dünyanın dört bir yanında maçlara dahil olabilirler.

Oldukça basit kontrollere sahip olan oyunda takım arkadaşlarımızla paslaşacak ve gol atmak için mücadele edeceğiz. Özelleştirilebilir ürünlerinde yer aldığı oyunda oyuncularımızı farklı görünümlere kavuşturabileceğiz. Oldukça eğlenceli yapısı ile oyunculara hızlı ve tempolu bir oynanış sunan CFL Football Frenzy ücretsiz fiyat etiketi ile de yüzleri güldürüyor.

İyi oyunlar dileriz.